Yanan Evden Komşusu Tarafından Çıkarıldı
46 dakika önce
Yanan evden komşusu tarafından çıkarıldıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve şizofren olduğu bildirilen yaşlı adam, komşusu tarafından güçlükle çıkarıldı.
Yanan evden komşusu tarafından çıkarıldı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve şizofren olduğu bildirilen yaşlı adam, komşusu tarafından güçlükle çıkarıldı.
Yangın Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahalle
mevkinde bulunan bir evde çıktı. Evin oturma odasındaki tüm eşyaların yandığı, odanın kullanılamaz hale geldiği yangında, evde bulunan ve şizofren hastası olduğu, konuşmakta güçlük çektiği bildirilen Mustafa Ece, yangını gören kadın komşu tarafından evden güçlükle çıkarıldı.
Yangının ardından itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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