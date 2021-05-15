- Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi - Son Dakika

- Yanan evi için Evsa'ya güzel haber hayırseverlerden geldi

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığı ev yanan Evsa Tekin' e hayırseverlerden yardım eli uzandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, Polat Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında KOAH Hastası Mahmut Tekin'in evi kullanılmaz hale gelmişti. Yangın esnasında Tekin'in torunu Evsa Tekin, gözyaşlarına boğulmuş ve görenleri duygulandırmıştı. Yangında KOAH hastası Tekin'in solunum cihazları 'da hasar görmüştü. Tekin ailesini ziyaret eden iş insanı Emine Aydıncak, ev eşyalarını bayram hediyesi olarak en kısa sürede alacaklarını söyledi. Öte yandan Kaymakamlık ve Doğanşehir Belediyesi de ailenin yeni evi için destekte bulunacak.

Evsa'nın gözyaşları harekete geçirdi

Hayırsever iş insanı Emine Aydıncak, Evsa'nın gözyaşı üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Olayda beni en çok etkileyen Evsa kızımızdı. Biz de bu bayram hem Evsa'yı ziyaret edip hem de evimizin durumunu görmek istedik. Ev içler acısı tabi mutluluk veren bir konuda cana zarar gelmemesidir. Şu anda biz bu evi yerinde görerek bir şeyler yapmak istiyoruz. Destek olmaya yaralarınızı sarmaya geldik. Sevdiklerimizin de çorbada tuzu olmasını istiyoruz. Emine Aydıncak iş insanlarımızdan ve iş kadınlarımızdan bu ailenin gözyaşlarını dindirmeye sevindirmeye evlerinin en kısa zamanda yapılıp döşenip ailenin mutluluğunu görmeye davet ediyorum. Biz içinin malzemelerini temin edeceğiz. Sizler de inşaatına katkıda bulunun" dedi.