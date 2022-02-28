Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu

28.02.2022 16:01
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu

Antalya çıkan yangında dairesi zarar gören ev sahibi gözyaşlarını tutamadı.

Antalya çıkan yangında dairesi zarar gören ev sahibi gözyaşlarını tutamadı. Yanan evine giren şahsı, komşuları dışarı çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 sokak üzerindeki bir apartmanın 4. kat dairesinde çıktı. Erkan Uzun'un evde bulunduğu esnada banyoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Uzun, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Dışarı çıkan Erkan Uzun, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye yangını evin tamamını sarmadan söndürdü. Çıkan siyah dumanlar ise evin simsiyah kapladı. Eli ve yüzü is içinde kalan Uzun, ise bir süre sonra girdiği evinde gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı şahsı komşuları tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı. Bina ortasındaki merdiven boşluğuna kafasını koyan Uzun, burada da ağlayama devam etti. Gözü yaşlı şahsı, komşuları ve arkadaşları sakinleştirdi. Maddi hasarın oluştuğu yangında, uzunun ailesinin ise hastaneye gittiği öğrenildi.

Yangının çıktığı binada kızı yaşayan Ömer Kızılkaya, "Kızım yaşıyor bu apartmanda. Dumanı görünce hemen koştum geldim. Hemen itfaiyeyi aradım, onlarda geldiler, kurtardılar. Ev sahibi perişan oldu. Şükür onlara bir şey olmadı. Ama üzüldüler" dedi. - ANTALYA

Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu

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Erkan Uzun, Muratpaşa, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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