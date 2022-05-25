Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü - Son Dakika
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Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü

25.05.2022 17:09
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü

BARTIN'da, ahırda çıkan yangın, yanındaki 2 katlı eve sıçradı.

BARTIN'da, ahırda çıkan yangın, yanındaki 2 katlı eve sıçradı. Ahırdaki 2'si küçükbaş 13 hayvan öldü, ev ise kullanılamaz hale geldi. Nurettin Telli, yanan evi ve ölen hayvanları için ağladı.

Tellioğlu Mahallesi Kutlubeyyazıcılar köyünde, saat 15.30 sıralarında, Nurettin Telli'ye ait 2 katlı evin yanındaki ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve orman işletme ekipleri, adrese gelerek yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı. Yangında 2 katlı ev ve ahır, kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 11 büyükbaş ve 2 küçükbaş da öldü. Yanan hayvanları ve evi için gözyaşı döken Nurettin Telli'yi yakınları sakinleştirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
Yanan evi ve hayvanları için gözyaşı döktü
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Kaynak: DHA

Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

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