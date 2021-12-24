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Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı! - Son Dakika

Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!

24.12.2021 17:56

Karabük'te dün akşam saat 20.20 sıralarında meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı evin enkazında aranan Hatice Korkmaz'ın cansız bedenine 16 saatin sonunda ulaşıldı. Korkmaz'ın cesedi yapılan incelemelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Atilla Korkmaz'a ait 2 katlı evde çıktı. Yatsı namazı için gittiği camiden dönen Atilla Korkmaz, evinin yandığını gördü.

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Büyüyen alevlerden dolayı eve giremeyen Korkmaz, eşi Hatice Korkmaz'ın içeride olduğunu söylediği komşularından yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, bir bölümü çöken ev kullanılamaz hale geldi.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİNE 16 SAAT SONRA ULAŞILDI

Çökme tehlikesinin devam ettiği evde arama çalışmaları günün ilk saatlerinde yeniden başladı. AFAD, İtfaiye ve polis ekipleri enkaza dönen evde yaptığı aramada çöken çatı katının altında kalan Hatice Korkmaz'ın yanmış cesedine ekipler 16 saat sonra ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Korkmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Enkazda bulunan yaklaşık ve bir kısmı yanan 40 bin lira ile birkaç altın bilezik polis ekiplerine teslim edildi.

KEDİLERİ SOKAKTA KALDI

Öte yandan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Hatice Korkmaz'ın evinde çok sayıda kedi beslediği ve yangından kurtulan bazı kediler ise sokakta kalarak evin ön kısmında yer alan çöp konteynerinde yemek aramaları ise dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı!
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Karabük, İtfaiye, Yangın, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı! - Son Dakika
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