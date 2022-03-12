YANAN EVİNDE CAN VERDİ - Son Dakika
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YANAN EVİNDE CAN VERDİ

12.03.2022 15:55

BİLECİK'te Emin Kuzucu (86), yalnız yaşadığı tek katlı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

BİLECİK'te Emin Kuzucu (86), yalnız yaşadığı tek katlı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyündeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yapılan incelemede, ev sahibi Emin Kuzucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan Kuzucu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANAN EVİNDE CAN VERDİ
YANAN EVİNDE CAN VERDİ
YANAN EVİNDE CAN VERDİ

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Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Ankara'da ağılda çıkan yangında 600 hayvan telef oldu Ankara'da ağılda çıkan yangında 600 hayvan telef oldu

Bozüyük, Erikli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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