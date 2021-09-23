Son dakika haberleri... YANAN EVİNDEKİ PARASINI İTFAİYE GÖREVLİSİNDEN TESLİM ALDI - Son Dakika

KARABÜK'te, Hüseyin Kaynak'a (85) ait 2 katlı ev çıkan yangında hasar gördü. Hüseyin Kaynak'ın evde parasının olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri parayı bularak teslim etti.

Akşam saatlerinde Karabük'e bağlı Arıcak köyünde Hüseyin Kaynak'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevler arasında kalan Kaynak, yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından evden çıkartıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar meydana geldi.

Hüseyin Kaynak, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, evinde parası ve evraklarının bulunduğu çantanın olduğunu söyleyerek yardım istedi. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri Kaynak'ın çantasını bularak kendisine teslim ederken, paraların olduğu elbise dolabındaki kıyafetleri de tek tek dışarı çıkardı. Yapılan kontrolde paltosunun cebindeki parayı bulan itfaiye ekipleri, 2 bin 100 TL.'yi sayarak Kaynak'a teslim etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.