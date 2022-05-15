Yanan evini görünce gözyaşı döktü - Son Dakika
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Yanan evini görünce gözyaşı döktü

15.05.2022 03:15
Yanan evini görünce gözyaşı döktü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Evinin yandığını gören Yasin Şenol, itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

Yangın saat 00.15 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler daireyi tamamen sardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık yarım saat sonra tamamen söndürüldü. Daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARIYLA YANGINI İZLEDİ

Öte yandan yangın sırasında misafirlikte olan ev sahibi Yasin Şenol, evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine geldi. Şenol, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içinde izledi.Ekipler, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
Yanan evini görünce gözyaşı döktü
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İtfaiye, Yangın, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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