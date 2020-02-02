Yanan evini gözyaşlarıyla izledi - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Evi yanan Aysun Arıkan, "Ben 8 yıl önce ne emeklerle bu evi yaptım" diyerek ağladı.

Gece saatlerinde Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki Cafer Arıkan'a(27) ait evde yangın çıktı. Cafer ve Aysun Arıkan çifti, misafirliğe gitmeden önce 8 aylık çocukları eve geldiklerinde üşümemesi için elektrikli battaniyeyi prize taktı. Yaklaşık 1 saat sonra evlerine gelen çift, yatak odalarında yükselen alevi fark etti. Genç çift çevredeki vatandaşlardan yardım isterken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için eve giren Cafer Arıkan ile mahalle sakinlerinden Kemal Doğan dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arıkan ve Doğan'a ambulansta oksijen vererek müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evini yanarken görünce gözyaşlarını tutamayan Aysun Arıkan'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerine maddi zorluklar içinde evlerini yaptıklarını anlatan Aysun Arıkan, "Ben 8 sene ne emeklerle bu evi yaptım. Ereğli'de iş yok kocam gurbet ellerde çalışarak bu evi yapmıştık." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Komşuları Kaan Kurtal da alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiğini ancak söndüremediklerini anlattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.