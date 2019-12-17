Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

6 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Kış günü evsiz kalan Hindioğlu ailesinin 8 ferdi, yangını gözyaşlarıyla izledi.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde Mustafa Hindioğlu'na ait 2 katlı beton evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Evde bulunan bir tüpün patlamasıyla alev topuna dönen evde yangını fark den ve son anda evden çıkan Hindioğlu ailesine köylüler yardım etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 katlı ev kullanılamaz tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Kış günü evsiz kalan Hindioğlu ailesinin 8 ferdi, evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. - KASTAMONU

Kastamonu, İnebolu, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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