Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler - Son Dakika

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Sobaya dökülen kolonya gecekonduyu yakıp kül etti

Ev sahibi ve eşi sinir krizi geçirdi, ev kullanılamaz hale geldi

ANTALYA - Antalya'da odun sobasına dökülen kolonyadan çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın haberi üzerine evine gelen ev sahibi ve eşi gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.Gözyaşlarına hakim olamayan Niyazi Özarslan, yanan evinin çevresinde dolaşıp göz yaşı döktü.

Yangın Side mahallesinde Niyazi Özarslan'a ait gecekonduda çıktı. ihbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısının ahşap ve kiremit, kapı ve pencerelerin pvc olması yangının kısa sürede büyümesine ve binanın tamamını kaplamasına neden oldu.

Yangın sırasında evde sadece evin gelini ve küçük çocuğun olduğu, yangının başlamasıyla kendilerini dışarı attıkları bildirildi. Yangın haberi üzerine evine gelen Niyazi Özarslan ve eşi karşılaştıkları manzara karşısında sinir krizleri geçirirken göz yaşlarına boğuldular. Özarslan ailesini sağlık görevlileri ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından evin önüne gelen Niyazi Özarslan, odalarda bulunan tüm malzemelerin yandığını görünce göz yaşlarına boğuldu. Özarslan, sık sık battım, bittim şeklinde sözler sarfetti.

Diğer taraftan yangının, evde küçük yaştaki çocuğuyla beraberken evin gelininin odun sobasının iyi yanması için kolonya dökmesi, dökülen kolonyanın bir anda tutuşup sobanın yakınında bulunan koltuğa sıçraması sonucunda meydana geldiği bildirildi.