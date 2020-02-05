Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden döndüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden döndüler - Son Dakika

Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden döndüler

6 saat önce

Sinop'ta bir evde çıkan yangında alevleri söndürmek isteyen ev sahibi karı-koca yanarak hastanelik oldu.

Yanan evlerini söndürmek isterken yanarak ölümden döndüler, System.String[]

Sinop'ta bir evde çıkan yangında alevleri söndürmek isteyen ev sahibi karı-koca yanarak hastanelik oldu. Komşular tarafından kurtarılan çift, Samsun'da hastanede tedavi altına alındı.


Yangın, Sinop'un Boyabat ilçesinin Çamlıca köyünde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fayık Bıyık'a (61) ait evin mutfağında yangın çıktı. Yangını söndürmek için alevleri arasına dalan Arife Bıyık (60) ve eşi Fayık Bıyık'ı ölümden komşuları kurtardı. Yüzünden ve vücudundan yanan Arife Bıyık ile sağ elinden yanarak yaralanan Fayık Bıyık, Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıyık çifti ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Arife Bıyık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Fayık Bıyık kendilerini ölümden komşularının kurtardığını söyledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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