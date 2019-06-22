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Yanan fabrikada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

16 dakika önce

Yanan fabrikada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldıİSTANBUL - Büyükçekmece eski Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde 4 katlı tekstil ve plastik ürünlerinin üretildiği fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan fabrikada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
İSTANBUL - Büyükçekmece eski Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde 4 katlı tekstil ve plastik ürünlerinin üretildiği fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. yangında mahsur kalan 20 işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 03.00 sularında Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki bir tekstil ve plastik ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı fabrikanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. fabrikanın dördüncü katı bir anda alevler içinde kaldı. yangında içerde çalışan ve mahsur kalan 20 işçi yangından korunmak için çatıya çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 20 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İşçilerden 4'ü dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beyken, Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Şişli, Kocasinan, Bayrampaşa itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sürüyor.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik tedbiri alırken, caddeyi trafiğe kapattı.
Yanan fabrikada mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Hadımköy, Büyükçekmece, 3. Sayfa
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