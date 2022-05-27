Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı

27.05.2022 14:20

Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına müdahale eden itfaiyecilerden birisi sinir krizi geçirdi Uşak'ta bir tekstil fabrikasında 4 saattir devam eden yangında meydana gelen çökmede, bir itfaiye bir enkaz altında kaldı.

Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı

Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına müdahale eden itfaiyecilerden birisi sinir krizi geçirdi

UŞAK - Uşak'ta bir tekstil fabrikasında 4 saattir devam eden yangında meydana gelen çökmede, bir itfaiye bir enkaz altında kaldı. Arkadaşını göçük altına altından kurtaran itfaiyecilerden birisi sinir krizi geçirdi.

Uşak Deri ve Karma Organze Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, saat 10.00 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi işlemlerinin yapıldığı fabrikada çıkan yangına, Uşak Belediyesi ve OSB itfaiyeleri ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle müdahale ediliyor.

Yaklaşık 4 saattir fabrikayı saran alevlerle mücadele eden itfaiye ekiplerinin yoğun çabası devam ederken, yanan fabrikanın çatısı bir anda çöktü. Yaşanan göçük sırasında içeride söndürme çalışması yapan itfaiye eri Tayfun Gürses, enkazın altında kaldı. Arkadaşlarını yardımıyla enkaz altından çıkarılarak ambulansa alınan itfaiye eri, hastaneye sevk edildi. Yaralı itfaiyecinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, saatlerdir devam eden yangına canla başla müdahale eden itfaiyecilerden birisi, arkadaşının göçük altına kaldığını görünce sinir krizi geçirdi. Büyük bir şok yaşanan itfaiyeciyi, ekip arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı
Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan fabrikadan meydana gelen çökmede 1 itfaiyeci enkaz altında kaldı - Son Dakika


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