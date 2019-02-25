Son Dakika Haberleri: Yanan Feribotta Can Pazarı

Yanan Feribotta Can Pazarı

1 saat önce

Malezya'da seyir halindeki bir feribotta başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yanan Feribotta Can Pazarı, System.String[]
Malezya'da seyir halindeki bir feribotta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotta can pazarı yaşandı, yolcular olay yerine gelen feribot ve botlarla tahliye edildi.

Olay Malezya'nın kuzeydoğusunda Kedah eyaletine bağlı Langkawi takımadaları açıklarında meydana geldi. 50 yolcusu ise seyir halinde bulunan 'Dragon Star 1' adlı feribotun motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Feribotun mürettebatı yolculara can yeleği giymelerini söyledikten sonra bölge kurtarma ekiplerine durumu bildirdi.

DİĞER FERİBOT VE BOTLAR İMDADA YETİŞTİ

Yanan feribotu fark eden, bölgedeki feribot, tekne ve botlar da hemen feribotun yanına yanaştı. Feribotun burun kısmına yanaşan bir başka feribot yolcuların büyük bir bölümünü aldı. Kalan yolcu ve mürettebat ise teknelere bindi.

Yerel medya, olay sırasında 2 kişinin hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yaşanan can pazarı diğer feribot ve teknelerdekilerce an be an kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:13 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi

Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Feribotta Can Pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]