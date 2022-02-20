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Yanan feribottaki Aydınlı tır şoförü aranıyor - Son Dakika

Yanan feribottaki Aydınlı tır şoförü aranıyor

20.02.2022 23:46
Yanan feribottaki Aydınlı tır şoförü aranıyor

Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında kayıp olan 11 kişiden birinin Aydınlı olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında kayıp olan 11 kişiden birinin Aydınlı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Cuma günü Euroferry Olympia isimli feribotta İtalya seferini yaptığı sırada Yunanistan açıklarında yangın çıkmış, 292 yolcudan en az 281'i kurtarılmıştı. Yangının ardından kayıp olan 11 kişiden birinin Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi sakinlerinden 42 yaşındaki Mehmet Çakır olduğu ortaya çıktı. Yolcu gemisinde bulunan 24 Türk vatandaşı arasında olan ve özel bir taşıma firmasında tır şoförlüğü yapan Çakır'dan halen haber alınamıyor. Ailesi ve yakınları Çakır'dan gelecek iyi haberi dört gözle beklerken, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

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Yunanistan, Yangın, İtalya, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan feribottaki Aydınlı tır şoförü aranıyor - Son Dakika


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