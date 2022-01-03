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Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular - Son Dakika

Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular

03.01.2022 09:37

Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan baba: "Hiçbir şeyim kalmadı.

Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan baba: "Hiçbir şeyim kalmadı. Ben bittim abi"

ANTALYA - Antalya'da gecekonduda çıkan yangında bir ev küle döndü. Yangında tüm eşyalarını kaybeden adam ise gözler dolarak "Her şeyim yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Ben bittim abi" dedi. Eşyalarını kurtarmak isterken kafasında ve ellerinde yanıklar oluşan baba ile dumandan etkilenen oğlu, tedavi için hastaneye kaldırılırken, eşi ve diğer oğlu da kontrol amaçlı ambulansta tedavi gördü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen'e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire ve oğulları Kadir M. ile Semir M. ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evinin alevlerin sardığını gören aile, neye uğradığını şaşırdı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile reisi Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

"Ben bittim abi"

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, "İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim" dedi.

Oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir M., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir M. kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi.

Çevredeki vatandaşların merakla izlediği yangında ev küle döndü, içerideki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları sürüyor.

Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular
Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular
Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular

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Antalya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular - Son Dakika


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