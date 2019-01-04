Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Ahmet Faruk Sarıkoç - Volkan Kayalar İSTANBUL (İHA) - Pendik'de sabah saatlerinde yangın çıkan gemi havadan görüntülendi.
Ahmet Faruk
Sarıkoç - Volkan Kayalar İSTANBUL (İHA) - Pendik
'de sabah saatlerinde yangın çıkan gemi havadan görüntülendi. Görüntülerde, soğutma çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Pendik açıklarında sabah saatlerinde Togo
bayraklı M/V Mark isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar yangına müdahale etti. Gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldı. Soğutma çalışmaları devam eden gemi havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:01 Kaynak: İHA
Pendik'te Yük Gemisinde Korkutan Yangın! 15 Kişilik Mürettebat Polis Botuyla Tahliye Edildi
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
Son dakika! Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı