Son Dakika Haberleri: Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Havadan Görüntülendi

Yanan Gemiyi Söndürme Çalışmaları Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Ahmet Faruk Sarıkoç - Volkan Kayalar İSTANBUL (İHA) - Pendik'de sabah saatlerinde yangın çıkan gemi havadan görüntülendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Volkan Kayalar İSTANBUL (İHA) - Pendik'de sabah saatlerinde yangın çıkan gemi havadan görüntülendi. Görüntülerde, soğutma çalışmalarının devam ettiği görülüyor. Pendik açıklarında sabah saatlerinde Togo bayraklı M/V Mark isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar yangına müdahale etti. Gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldı. Soğutma çalışmaları devam eden gemi havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

Pendik, Sabah, Güncel
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