Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 38 JK 824 plakalı geri dönüşüm pikabı seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Sürücü E.Y. aracı hemen park ederek, alev alan eşyaları söndürmek istedi. Araç arkasında bulunan geri dönüşüm eşyaları yanmaya başladı.

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