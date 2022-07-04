YANAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

YANAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

04.07.2022 13:48

KAHRAMANMARAŞ'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan, 3 saat süren çalışma ile söndürülen yangında hasar gün ağrınca ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan, 3 saat süren çalışma ile söndürülen yangında hasar gün ağrınca ortaya çıktı. Küle dönen tesiste zararın büyük olduğu bildirildi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 23 araç ve 40 personel ile müdahale edildi. Çalışmalara Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü de destek verdi. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürldü. Bölgedeki hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Küle dönen tesiste zararın büyük olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı Son dakika haberleri | KAHRAMANMARAŞ - Geri dönüşüm tesisindeki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YANAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:30:47. #1.12#
SON DAKİKA: YANAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement