Son Dakika Haberleri: Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı
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Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı

7 dakika önce

Denizli'de kapalı olan bir iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan köpeği olaya müdahale eden itfaiye ekipler kurtardı.

Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı, System.String[]
Denizli'de kapalı olan bir iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan köpeği olaya müdahale eden itfaiye ekipler kurtardı. Ekipler iş yerine iş yerinin kepenklerini keserek girdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, 2487/3 Sokak ta meydana geldi. M.N., isimli şahsa ait olan iş yerinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeriden köpek havlaması sesi duyunca kapalı olan iş yerinin önce kepenklerini kesip içeri girdi. Ardından içerideki köpeği çıkarak ekipler bu sırada yangına da müdahale etti. Yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Sağ salim dışarı çıkarılan ve hayli koktuğu gözlenen köpeğe ise itfaiye ekipleri su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

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Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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