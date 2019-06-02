Yanan kamyonete kanal temizleme aracı müdahale etti
1 saat önce
Kırıkkale yolunda motorunda çıkan arızadan dolayı yanan kamyona ASKİ'ye ait kanal temizleme aracı ve ekibi müdahale etti.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
yolunda motorunda çıkan arızadan dolayı yanan kamyona ASKİ
'ye ait kanal temizleme aracı ve ekibi müdahale etti.
Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale yolu Hasanoğlan
mevkinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonun motorunda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Araç
sahibi hemen 110'u arayarak yardım istedi. O anda yoldan geçen ASKİ'ye ait kanal temizleme aracı ve ekibi yanan kamyona müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - ANKARA
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