Son dakika haber: İŞ YERİ ÖNÜNDE YANAN KAMYONETİ SÖNDÜRMEK İÇİN ESNAF SEFERBER OLDU - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonette akünün elektrik kontağı yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, çevredeki esnafın da yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürülürken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Park halindeki 39 LV 077 plakalı kamyonet, aküsünde elektrik kontağı oluşmasından dolayı motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf, yanan araca yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden itfaiyenin de müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araçta maddi hasar oluştu. Olay anında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.