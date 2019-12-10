Son Dakika Haberleri: Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu
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Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Antalya'da yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan ve sabah saatlerinde bir anda yanan kamyonetin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Yanan kamyonette küle dönmüş erkek cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'da yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan ve sabah saatlerinde bir anda yanan kamyonetin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu. Adeta küle dönen cesedi belediye ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği özel kıyafetleri giyerek aldı.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi Akın Sokak'taki boş arazide Şaban Mumcu'ya ait 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonette sabah 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, alevlere bahçe hortumlarından sıktıkları suyla müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın söndürüldüğünde ise kamyonetin ön koltuğunda yanmış ceset olduğu fark edildi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve içerisinde yaptığı incelemede cesedin 30-35 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve çoraplarının çıkartmış vaziyette olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Şahsın küle dönen cesedini belediye ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği özel kıyafetleri giyerek aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Suat Metin - Gazi Taş/İHA)

Antalya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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