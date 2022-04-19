YANAN KİLERDEN YEM VE GIDALARI KURTARMAK İSTERKEN ELLERİ YANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, Kadir Çelik (87), yangın çıkan kilerdeki gıda ürünleri ve yemleri çıkarmak isterken ellerinden yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen kiler ise kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 18.30 sıralarında Bahçeköy Köyü'nde meydana geldi. Kadir Çelik'e ait evin bahçesinde bulunan, içerisinde hayvan yemleri ile gıda ürünlerinin olduğu kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Çelik, kilerde bulunan gıda ürünleri ile hayvan yemlerini çıkarmak isterken elleri yandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, kiler kullanılamaz hale geldi. Elleri yanan Kadir Çelik ise tedavi için sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.