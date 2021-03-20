ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar - Son Dakika

ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar

20.03.2021 09:22

Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılarARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor.

Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52'si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördüğü Dereiçi köyünde duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor. AFAD ekiplerinin evleri yanan vatandaşların barınması için çadır kurma isteğine karşı çıkan köylüler, çadırlarda kalmalarına gönlü razı gelmediği komşu ve akrabalarına evlerini açtı. Fethi Taşcı "Dar günde komşu ve akrabalarımıza yardım edeceğiz, acıyı birlikte paylaşacağız? dedi.

Yusufeli ilçesinin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, çarşamba günü öğle saatlerinde bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 52 ev yandı, ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

21 BİNADA 52 KONUT İNŞA EDİLECEK

Korku dolu anların yaşandığı köyde bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Köydeki acil ihtiyaçlar için AFAD tarafından acil yardım ödeneğinden 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 1 milyon lira ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 1,5 milyon gönderildi. Evi yananlara ilk etapta 15 bin lira ödenecek. Köyde TOKİ tarafından 21 binada 52 konut ile 60 dolayında ahır ve samanlık inşa edilecek. Zemin etüt çalışmasının ardından binaların inşaatı başlayacak. Binalar taş ve ahşap karışımlı yatay mimarili olacak.

ÇADIRA KARŞI ÇIKTILAR, EVLERİNİ AÇTILAR

Korku dolu anların yaşandığı köyde yangın sonrası duygulandıran dayanışma örneği yaşanıyor. Dereiçi köyünde AFAD ekipleri, evleri yanan vatandaşların barınma ihtiyaçları için çadır kurmak istedi. Ancak köylüler, gönülleri komşu ve akrabalarının çadırda kalmalarına razı gelmeyince karşı çıktı. Köylüler, kapılarını açtığı komşu ve akrabalarını evlerinde ağırlamaya başladı. Yusufeli halkı da topladıkları eşya, kıyafet ve gıda yardımlarını köye ulaştırdı.

'ACIYI BİRLİKTE PAYLAŞACAĞIZ'

Köyde komşu ve akrabalarını ağırlayan Fethi Taşcı, 'Ne demek çadırda kalmak. Bize yakışan budur. Dar günde komşu ve akrabalarımıza yardım edeceğiz. Bugün yardım edemezsek hangi gün edeceğiz. Bu acıyı birlikte paylaşacağız' dedi.

Fahriye Akgül de, 'Ablamı hasta çocuğuyla çadırlara bırakamazdım tabii ki bizimle kalacaklar. Köyümüzde herkes birbirine sahip çıktı, kimseyi çadırlara bırakmadık' ifadelerini kullandı.

Yatalak oğluyla kardeşinin evine giden Ayşe Taşçı ise 'Yangın olduğunda Yusufeli merkezdeydik. Evde olsaydık oğlumu nasıl çıkartırdım. Şimdi ben hasta çocuğumla kız kardeşimin evinde duruyorum. Diğer oğlum çocukları ile beraber eşinin amcasının evinde. Çok şükür ki bizlere sahip çıktılar' diye konuştu.

'KİMSEYİ ÇADIRLARA BIRAKMADILAR'

Ailesi ile akrabalarının yanına sığınan Sevgi Umuteken, "Üzerimizdeki kıyafetlerle ortada kaldık. Allah köylerimizden razı olsun kimseyi çadırlara bırakmadılar. Bizleri evlerine aldılar, hayvanlarımızı bile ortada bırakmadılar? dedi.

Fatma Umuteken ise 'Ekipler geldi köyümüze çadır açacaktı. Hiç kimse çadıra razı olmadık. Akrabalarımızı köylülerimizi bu zor günlerinde çadırlarda bırakamazdık. Hepimiz birbirimizi sahiplendik hiç kimseyi dışarıda bırakmadık' ifadelerini kullandı.

KOMŞULARINA YARDIM EDERKEN KENDİ EVİ YANDI

Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman yangını ilk fark eden kişi oldu. Yangının çıktığı noktaya giden ve müdahale etmeye başlayan Duman rüzgarın taşıdığı kıvılcımlarla yanan samanlığını son anda fark etti. Evinin yanına gittiğinde ineklerini kurtarırken evi de alevlere teslim olan Duman, müdahale edemeyeceğini anlayınca komşularına yardıma koştu. Duman 'Yangını görünce olay yerine gittim, müdahale etmeye başladım. Benim evim çok uzak olduğu için alevlerin oraya sıçrayacağı hiç aklıma gelmedi. Geriye dönüp baktığımda samanlığımın tutuştuğunu gördüm. Koştum geldim, oradaki 3 ineğimden birini ancak kurtarabildim. Samanlıktan da eve sıçradı, hiçbir şey yapamadım. Evim için yapacak bir şeyim de olmayınca ben tekrar köydeki diğer evleri kurtarmak için yangın yerine geri döndüm. Yangın kontrol altına alındığında eve geri döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı' dedi.

ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar
ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar

Yusufeli, Dereiçi, Artvin, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Albüm çıkarmaya hazırlanan Beren Saat heyecanını paylaştı: Hayallerimin ötesinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü
İşte 133 günlük Naci Ağbal dönemi! Faizi 10,25'ten alıp 19'a yükseltti İşte 133 günlük Naci Ağbal dönemi! Faizi 10,25'ten alıp 19'a yükseltti         
09:19
Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı         
08:31
Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve silah sesine gelen komşusunu tüfekle öldürdü Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve silah sesine gelen komşusunu tüfekle öldürdü         
07:51
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi         
02:23
Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama         
00:28
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler         
22:32
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 10:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ARTVİN Yanan köyde çadır kurdurmadılar, komşularına evlerini açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei