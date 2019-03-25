Son Dakika Haberleri: Yanan Kümesteki Horozlarını Kurtarmak İsterken Yaralandı

Yanan Kümesteki Horozlarını Kurtarmak İsterken Yaralandı

39 dakika önce

Bolu'da evinin bahçesindeki kümeste çıkan yangında horozlarını kurtarmak için alevlerin içine giren bir kişi, elleri ve yüzünden yaralandı.

Yanan Kümesteki Horozlarını Kurtarmak İsterken Yaralandı, System.String[]
Bolu'da evinin bahçesindeki kümeste çıkan yangında horozlarını kurtarmak için alevlerin içine giren bir kişi, elleri ve yüzünden yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Dereyanı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Okur'a ait evin bahçesinde tavuk ve horozlarını beslediği kümeste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Ekiplerin, müdahalesiyle kümesteki yangın kısa sürede söndürüldü. Kümesten alevlerin yükseldiğini gören Okur, içeride bulunan 3 adet horozunu kurtarmak için kümese girmek isteyince ellerinden ve yüzünden yaralandı. Okur, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında kümes kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 horoz telef oldu. Ayrıca, arıcılıkla uğraştığı öğrenilen Okur'un kümeste bulunan 2 adet boş kovanı da yangından etkilendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Kümesteki Horozlarını Kurtarmak İsterken Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]