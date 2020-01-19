Yanan kurs binasında öğrencilerin olmaması faciayı önledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanan kurs binasında öğrencilerin olmaması faciayı önledi - Son Dakika

Yanan kurs binasında öğrencilerin olmaması faciayı önledi

27 dakika önce

Ümraniye'de akşam saatlerinde yatılı bir Kuran Kursu binasının dördüncü katındaki boş bir odada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yanan kurs binasında öğrencilerin olmaması faciayı önledi, System.String[]

Ümraniye'de akşam saatlerinde yatılı bir Kuran Kursu binasının dördüncü katındaki boş bir odada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Ümraniye itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevre ekipler müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kurs binasında çıkan yangın korkuttu


Yangın, saat 01.30 sıralarında Ümraniye ilçesi, İstiklal Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan yatılı erkek Kuran kursunda çıktı. Beş katlı olan yurt binasının dördüncü katında bulunan bir odada çıkan yangın, yurdun boş olması nedeniyle kısa sürede fark edilemedi. Bütün odayı kaplayan alevleri fark eden yurt personeli ve çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen noktaya gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile yangının çıktığı odaya dışarıdan ulaşarak müdahale etti. Oksijen tüpü yardımıyla içeriden de müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Kursta kalan öğrencilerin geçtiğimiz gün izine ayrılarak binadan ayrılmaları olası bir faciayı önlerken yangının neden çıktığı araştırılıyor. - İSTANBUL

Kuran-ı Kerim, Ümraniye, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş
Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 02:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan kurs binasında öğrencilerin olmaması faciayı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]