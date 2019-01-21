Yanan Kuruyemiş Fabrikasında Zarar Yaklaşık 5 Milyon Tl

- Yanan kuruyemiş fabrikasında zarar 5 milyon TLİZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında mülk sahibi Talay Muşkara, yangın sebebiyle yaklaşık 5 milyon TL zararın olduğunu söyledi.

- Yanan kuruyemiş fabrikasında zarar 5 milyon TL



İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında çıkan yangında mülk sahibi Talay Muşkara, yangın sebebiyle yaklaşık 5 milyon TL zararın olduğunu söyledi.

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde lokum tankından çıkan kıvılcımların poşetlere sıçramasıyla yangın çıktığı iddia edilen fabrikanın mülk sahibi acı tabloyu açıkladı. Dükkanın kiralık olduğunu belirten Muşkara, "Herhangi can kaybının olmaması sevindirici. Bizi sevindiren yanı da bu. Yangının imalathaneden çıktığı söylendi. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışıp yenisini yapmamız gerekecek" ifadelerini kullandı. Zararlarının 2.5 ila 5 milyon TL arasında olduğunu belirten Muşkara, "Ben kiracımı uzun yıllardır tanıyorum. Herhangi bir kasıt olması imkansız. Tahminen zararımız 2.5-5 milyon TL arasında" dedi. Söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise, "İçeride 60 çalışan varmış. Hiç kimsenin zarar görmemesi oldukça sevindirici. İtfaiye ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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