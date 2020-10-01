Yanan motosiklet çalıntı çıktı - Son Dakika

Eskişehir'de öğle saatlerinde sürücüsünün çakmak ile yaktığı motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de öğle saatlerinde meydana gelen motosiklet yakma olayı ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme soncu motosikletin Bilecik ilinden çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosikletin sahibine ulaşılırken, polis ekipleri yakan şahsın motosikletin çalıntı olduğunu gizlemek amacıyla bu olayı gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor. Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR