Son Dakika Haberleri: Yanan motosiklet ve bisiklet fabrikasının kundaklandığı ortaya çıktı
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Yanan motosiklet ve bisiklet fabrikasının kundaklandığı ortaya çıktı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi.

Yanan motosiklet ve bisiklet fabrikasının kundaklandığı ortaya çıktı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet ve bisiklet fabrikasında çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi. Fabrikayı kundaklayan kişinin ise fabrika sahibinin üvey kardeşi olduğu öğrenildi.

17 Haziran Pazartesi günü D-400 karayolu üzerindeki bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde yangın çıkmıştı. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gitmiş, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de takviyesiyle yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında yangın söndürülmüştü. Jandarma ekipleri kamera kayıtlarını incelediğinde iş yeri sahibinin kardeşi Burak Ş.'nin fabrikayı ateşe vererek yaktığını belirledi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Burak Ş. gözaltına alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
Tarsus, Mersin, 3. Sayfa
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