Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - Son Dakika
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Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

15.05.2022 10:35

Adana'da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, "Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Adana Merkez Otogarı'nda 13 Mayıs gecesi asker uğurlamasına katılan bir grup genç, meşale yaktı. Bu sırada yanan meşale park halindeki motosikletin üzerine düştü. Motosiklet, kısa sürede alev aldı. Otobüsler güvenli alana çekildi.

10 ŞİŞE ŞALGAM SUYU YANGININ ÜSTESİNDEN GELDİ

Çevredekiler bu sırada otobüsün bagajına yüklenecek 5 litrelik pet şişelerdeki şalgam sularını alıp, alevlere dökerek yangına müdahale etti. 10 şişe şalgam suyu ile alevler söndürüldü. Otogardaki bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

YANGIN TÜPÜNÜ KULLANMADILAR

Şalgam sularını yüklemek için getiren görevli Hamza Çelik, otobüslerde yangın söndürme tüpleri olduğunu ancak kimsenin vermek istemediğini söyledi. Çelik, "Motosikleti söndürecek bir şey bulamayan vatandaşlar, bizim şalgamları döküp söndürdü. Motosiklet sahibi de asker yakınıydı" dedi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adana Merkez, Motosiklet, Asker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler - Son Dakika
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