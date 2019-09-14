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Yanan motosikletiyle uzaklaştı

1 saat önce

Yanan motosikletiyle uzaklaştıADIYAMAN - Adıyaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosikletin sahibi, alevler içerisindeki motosikleti olay yerinden uzaklaştırdı.

Yanan motosikletiyle uzaklaştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da seyir halindeyken yanmaya başlayan motosikletin sahibi, alevler içerisindeki motosikleti olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü önünde meydana geldi. Seyir halinde ki motosiklet yanmaya başladı. Üzerindeki sürücü motosikletten indi. Bir sürü motosikletin başında bekleyen sürücü daha sonra teker kısmı ve motor kısmı yanan alevler içerisindeki motosikleti hareket ettirdi. Hiçbir şey olmamış gibi yanan motosikleti yerden kaldırarak hareket ettirdi.

Alevler içerisindeki motosikleti yandığı yerden alan sürücü motosikleti uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri gelmeden yanan motosiklet ve sürücüsü gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yanan motosikletiyle uzaklaştı

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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