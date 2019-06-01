Son Dakika Haberleri: Yanan odunlukta mahsur kalan iki kedi yavrusu kurtarıldı
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Yanan odunlukta mahsur kalan iki kedi yavrusu kurtarıldı

1 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında mahsur kalan iki kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yanan odunlukta mahsur kalan iki kedi yavrusu kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir odunlukta çıkan yangında mahsur kalan iki kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacı Karadağ'a ait Barbaros Mahallesi'ndeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.
Bu sırada bir kedinin odunluk çevresinde sürekli bağırmasından dolayı içeride yavrularının olabileceği şüphesiyle itfaiye erleri içeriye girdi.
Odunların arasında mahsur kalmış iki yavru kedi olduğunu gören ekipler, hayvanları kurtardı.
Anne ve yavru kediler, kaçarak uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:07 Kaynak: AA
Barbaros Mahallesi, Tarsus, Mersin, İtfaiye, Güncel
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