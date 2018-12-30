Yanan Okulun Önünde Hatıra Fotoğrafı
51 dakika önce
Bursa'da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıktı.
Bursa
'da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, bazı öğrenciler yanan kapalı spor salonunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yangın Bursa'nın Osmangazi
İlçesi Gülbahçe mahallesinde bulunan eski Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lise binasının kapalı spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye
, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber olurken oradan geçen bazı öğrenciler yanan eski okulun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 20 itfaiye aracı 45 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri yaralanan ve ölen olmaz iken eski okul spor salonu kullanılmaz hale geldi. Polis
olay ile ilgili tahkikat başlattı.
Yangının çıktığı Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
7 Eylül
2017 tarihinde yapılan deprem ve tektik sonuçlarında dayanıksız olduğu tespit edilen bina yenilenmek için boşaltılmıştı. Okulda öğrenim gören öğrenciler ise geçici bir süre ile Çınar
Anadolu Lisesi'nde öğrenim görmeye devam etmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:01 Kaynak: İHA
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