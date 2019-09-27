Son Dakika Haberleri: Yanan orman alanına "ay-yıldızlı" proje
Son Dakika Güncel Haber

Yanan orman alanına "ay-yıldızlı" proje

59 dakika önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Yanan orman alanına

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu.

Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.

Koyulhisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz Show TV spikeri Ece Üner'in "toplanma alanı" göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, jiletle binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 20:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan orman alanına "ay-yıldızlı" proje
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]