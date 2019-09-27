Yanan orman alanına

Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.

Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.

Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

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