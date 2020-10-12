Yanan orman alanlarında yeşile yolculuk başladı - Son Dakika

Yanan orman alanlarında yeşile yolculuk başladı

12.10.2020 11:15
Yanan orman alanlarında yeşile yolculuk başladı, System.String[]

Yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların yeniden yeşile bürünmesi için çalışmalara başlandı.

Yaz aylarında çıkan orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların yeniden yeşile bürünmesi için çalışmalara başlandı.

Alevlerde zarar gören ormanlık alanlar her yıl olduğu gibi dikilecek yeni fidanlar için hazırlanıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanı olan İzmir ve Manisa'da, bu seneki yangınlarda zarar gören alanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda ilk olarak ormanda kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önünde bulundurularak düzenlenmesi yapıldı. Ardından kesilmesi gereken ağaçlar ile alevlerden az zararla kurtularak yaşamlarını sürdürebilecek ağaçlar tespit edildi.

Kadastro ekipleri, yanan alan ölçümünün ardından sahanın yol şebekesi ve alevlerin atlamasını önlemek için yapılan yangın emniyet yollarının planlamasını gerçekleştirdi.

Şimdilerde ise sahada çalışmayı sürdüren işçiler kesilmesi gereken ağaçların kesimini yapıyor. Kabukları soyularak tomruk haline getirilen ağaçlar, traktörlere yüklenerek belirli alanlara diziliyor. Kesimin tamamlanmasının ardından ağaçlar Orman Bölge Müdürlüğünün depolarına taşınacak ve satışa çıkartılacak. Ekipler, ağaçların ekonomik değerinin düşmemesi için ağaç kesimini, zararlı böcekler ağaca ulaşmadan tamamlama konusunda özel çaba sarf ediyor.

Ağaç kesimi tamamlanan bölgelerde toprak üstü temizlenerek, toprak, dikim için hazırlanmaya başlanıyor. Dozerlerle örtü temizleme yapılıyor, ardından dikim terasları oluşturuluyor. Bu teraslara fidan dikim sezonunun başlangıcı olan kasım ayında ilk fidanlar dikilecek. Fidan dikimi 5 ay boyunca yapılabiliyor.

6 milyon fidan yeşerecek

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl siyaha bürünen alanlara 6 milyon fidan dikileceğini belirtti.

İlk fidanların kasım ayında toprakla buluşacağını kaydeden Derince, yeni fidanlarla, yanan alanların yıllar içinde tekrar yeşile bürünmesi ve ormana dönüşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Derince, fidan dikiminin bir plan çerçevesinde gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, sahanın geneline, asli tür olan kızılçam fidanı dikileceğini aktardı.

Yol ve yangın emniyet şeritlerinin olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacağını ifade eden Derince, bu güzergahların da dayanıklı ağaç türleri olan servi, akasya, ahlat, zakkum gibi türlerle ağaçlandırılacağını kaydetti.

Yanan her ormanlık alanın yeniden ağaçlandırıldığını vurgulayan Derince, "Yanan alanları ağaçlandırmak, yeniden orman haline getirmek bizim görevimiz. Yanan sahada yapılaşma söz konusu olamaz. Bir karış orman toprağı yapılaşmaya açılmaz." ifadelerini kullandı.

İzmir ve Manisa'da 261 orman yangınına müdahale edildi

Öte yandan, bu yıl 1 Ocak-11 Ekim tarihlerinde, İzmir ve Manisa'da 261 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda 4 bin 103 hektar alan zarar gördü.

Yanan alan açısından yılın büyük yangını Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşandı. 1 Ağustos günü saat 16.00 civarında başlayan yangın, 4 Ağustos günü saat 13.00 sularında kontrol altına alınabildi. Yangında 864 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Çile Mahallesi'nde, 2 Ağustos'ta başlayan ve 22 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın da 430 hektar alanda etkili oldu.

Derince, Yangın, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yanan orman alanlarında yeşile yolculuk başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak         
10:33
Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti         
10:18
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı         
09:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek Sınıfta koronavirüs vakası çıkarsa risk durumuna göre hareket edilecek         
09:31
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:40:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan orman alanlarında yeşile yolculuk başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei