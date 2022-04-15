Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi. Torbalı Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen ve çeşitli tarihlerde gönderilen kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanları yanan alanlarda toprakla buluşturuldu.

Antalya ve Muğla'da, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı. 28 Temmuz'da başlayıp, günlerce süren yangınlarda Antalya'da 60 bin hektar, Muğla'da ise 66,2 bin hektar alan yanarken, bir o kadar bina hasar gördü ayrıca birçok hayvan öldü. Yürekleri yakan orman yangınlarından sonra tekrar yeşillendirilme için Orman Genel Müdürlüğü'nün fidanlıkları da kullanıldı. Türkiye'nin en önemli ve en büyük orman fidanlıklarından biri olan Torbalı Orman Fidanlığı'ndan, Antalya ve Muğla'da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam 2 milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi. Fidanlar, toprakla buluşturuldu.