Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan

15.04.2022 09:46
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi.

TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya'daki küle dönen alanların yeniden yeşillendirilmesi için İzmir'den bugüne kadar 2 milyon fidan gönderildi. Torbalı Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen ve çeşitli tarihlerde gönderilen kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanları yanan alanlarda toprakla buluşturuldu.

Antalya ve Muğla'da, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşandı. 28 Temmuz'da başlayıp, günlerce süren yangınlarda Antalya'da 60 bin hektar, Muğla'da ise 66,2 bin hektar alan yanarken, bir o kadar bina hasar gördü ayrıca birçok hayvan öldü. Yürekleri yakan orman yangınlarından sonra tekrar yeşillendirilme için Orman Genel Müdürlüğü'nün fidanlıkları da kullanıldı. Türkiye'nin en önemli ve en büyük orman fidanlıklarından biri olan Torbalı Orman Fidanlığı'ndan, Antalya ve Muğla'da yanan alanların yeşillendirilmesi için toplam 2 milyon kızılçam, fıstık çamı ve servi fidanı gönderildi. Fidanlar, toprakla buluşturuldu.

YANAN ORMANLARA CAN SUYU Torbalı Orman Fidanlığı'nın 1959 yılında kurulduğunu belirten İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Fidanlığın önemi, çevredeki halka fidancılığın öğretilmesi. Torbalı, Bayındır ve Ödemiş civarındaki halka bu işi sevdirdi. Yaklaşık 600 dekar alanda üretim yapıyoruz. Toplam 48 kişi çalışıyor. Geçen yıl 5 milyon 271 bin 602 fidan yetiştirildi. Son 10 yılda 67 milyon 165 bin 129 fidanın üretildiği fidanlık, özellikle yaz mevsiminde yanan ormanların tekrar yeşillendirilmesi için büyük önem taşıyor. Muğla ve Antalya'daki yangınlarda yanan yerler için toplam 2 milyon fidan gönderdik. Fidanlık yanan ormanlara can suyu oluyor" dedi.

Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan
YORUMLAR
500
MUĞLA'DA PANDEMİDE ARTAN YAZLIK VİLLA KİRALARI BU SEZON DA YÜKSELİŞTE -1 MUĞLA'DA PANDEMİDE ARTAN YAZLIK VİLLA KİRALARI BU SEZON DA YÜKSELİŞTE -1 Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada

Türkiye, Antalya, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Karların erimesi kurumaya yüz tutmuş Gökçedere Göleti'ni yeniden doldurdu!
09:50 Rıza Çalımbay takımdan gidiyor mu? Sivasspor'dan açıklama geldi
09:41 Ali Koç talimatı verdi! Fenerbahçe yönetimi eski Beşiktaşlı yıldızla görüşmeye başladı
09:27 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Hayri Nalan'a karşı duygularını itiraf etti mi?
09:25 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan muhalefet blokuna gönderme: İktidarı göndermek için yüzde 60'ı hedeflemek gerekir
09:15 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor!
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için 2 milyon fidan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement