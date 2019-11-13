Son Dakika Haberleri: Yanan ormanda kaplumbağayı ormancı kurtardı
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Yanan ormanda kaplumbağayı ormancı kurtardı

7 saat önce

Yalova'ya bağlı Fevziye köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yanan ormanda kaplumbağayı ormancı kurtardı, System.String[]

Yalova'ya bağlı Fevziye köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın esnasında ormanlık alandaki bir kaplumbağa ise orman işletme şefliğinde görevli bir personel tarafından yangın alanından uzalaştırıldı.


Alınan bilgilere göre Fevziye köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletme Şefliği personeli arozözler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, Orhangazi Orman İşletme Şefliği'nde görevli memur Haluk Arkan, yangın alanında gördüğü bir kaplumbağayı ateşlerin arasından alarak güvenli bir bölgeye bıraktı. - BURSA

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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