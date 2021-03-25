Yanan ormanın her karışı tohumlarla buluştu - Son Dakika

Yanan ormanın her karışı tohumlarla buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 mahallenin zarar gördüğü yangında ormanlık alanın her karış toprağına yeniden yeşillendirilmek üzere kızılçam tohumu saçıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos 2020 tarihinde çıkan orman yangınında 2 bin 675 hektar alanın zarar gördüğü yangında yanan alanlara kızılçam tohumu saçıldı.

Etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Temer Dağlı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, oda temsilcileri, öğrenciler, ve çok sayıda davetli katıldı.

Ocak ayından bu yana yanan alanlara 7 bin 650 kilogram tohum ekimi yapıldığı belirtilirken bugün de 100 kilogram kızılçam tohumu ve yüzlerce çam fidanı toprakla buluştu.

Adana Valisi Süleyman Elban yangın alanında öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanırken tohum ekimi için önlüğünü giyerek protokol üyeleri ve ormancılarla birlikte ormanlık alana tohum saçtı ardından kızılçam fidanı dikerek can suyu verdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, ağaç dikimi sonrası yaptığı açıklamada, "23 Ağustos 2020 tarihinde bölgemizde büyük bir orman yangını oldu. 8 köyümüz etkilendi ve 4 gün süren çalışma ile yangın söndürülmüştü. O zaman gerek bakanımız ve gerekse bizler yanan alanın tamamının temizlik bakımı yapılıp ağaçlandırılacağını söylemiştik. Bu yanan alanın tamamının bakımı orman teşkilatı tarafından yapıldı. Bu yanan alanın yaklaşık yüzde 70'ine kozalak tohumu atılarak ağaçlandırılması planlanıyor ve onunda tamamı bitirilmek üzere. Ay sonunda tamamlanmış olur. Kalan yüzde 30'luk alanda fidan dikimi ile tamamlanacak. Geçen yaz yanan sahalarımız bu yıl Kasım ayı itibari ile ağaçlandırılmamış alan kalmayacak. Bizde kalan alanlarda tohum serpmeye geldik. Ağaçlarımız tutar eski günlerdeki gibi orman vasfına gelir. Bu bölgedeki vatandaşlarımız çok bilinçliler burada vatandaşlarımız evlatlarını kaybetmiş gibiydi. O zaman rüzgarla çok hızlı yayıldı ilimizde kötü bir afet oldu. İnşallah ne bölgemizde nede ülkemizde böyle bir yangınla karşılaşmayız" dedi.

Vali Elban tohum ekimin ardından öğrencilere çam, ceviz, badem fidanı dağıtırken yangında etkilenen cami inşaatında da incelemelerde bulundu muhtarların taleplerini dinledi. Vali Elban köy kadınları ile bir araya gelerek el emeği yaptıkları sıkma ikramını da kabul ederek vatandaşların taleplerini de dinledi.