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Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak - Son Dakika

Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak

06.08.2021 11:28

Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacakORMAN Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, yanan orman alanlarının arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarak 3 yöntemle ağaçlandırılacağını söyledi.

Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak

ORMAN Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, yanan orman alanlarının arazi yapısına göre 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarak 3 yöntemle ağaçlandırılacağını söyledi. Yüzer, "Doğal haline bırakacağımız bitki örtüsü, yangından sonraki ilk yağmurlardan sonra tekrar sürgün verme suretiyle yeşillenmeye başlayacaktır. Tohumlar 1 yıl içinde çimlenerek 3-5 yıl içinde belli boya ulaşarak, sahanın yeşil örtü ile kaplanmasını sağlayacaktır. Fidanlar ile de saha 3-5 yıl içinde yeşil örtüye bürünecektir" dedi.

Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ederken, kamu ve sivil toplum kuruluşları eliyle yanan alanların ağaçlandırılmasıyla ilgili şimdiden çeşitli kampanyalar başlatıldı. OGM Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer, yanan alanlarda önce temizlik çalışması yapılacağını kaydetti. Yüzer, yanan alanların 'kendi haline bırakılarak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarak 3 yöntemle ağaçlandırılacağını belirtip, "Yangın sonrası biz planlamalarımızı yapıyoruz. Ateş söner sönmez bütün ekiplerimiz ile sahada bir arazi çalışması başlatacağız. Hangi alanların yeniden fidan dikerek ağaçlandırılacağı, hangi alanların doğal hali ile eski durumuna kavuşacağı, hangi alanların tohum takviyesi ile yeniden yeşillendirileceği planlama ve arazi etüt çalışmalarından sonra ortaya çıkacak" diye konuştu.

'İLK FİDANLAR 11 KASIM'DA'

İbrahim Yüzer, bazı kişilerin '1 yıl kendi haline bırakın buralar doğal olarak yeniden yeşillenecek' dediğini hatırlatarak, "Bizim 1 yıl beklemeye tahammülümüz yok. Buraların bir an önce yeşillendirilmesi bizim önceliğimiz. Tabi ki doğal hali ile yeşillenecek yerler de var. Bir kısım sarp, taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakınca eski haline kavuşacaktır ama doğal haline bırakmamız ile eski haline kavuşamayacak alanlar da var. Buralarda planlamalardan sonra fidan dikimi için arazi hazırlığı çalışmalarına başlayacağız. İlk yağmurlarda, bu muhtemelen kasım ayının ilk haftasından itibaren fidan dikimlerini başlatacağız. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, 3'üncü yılını kutlayacağız. 11 Kasım'da buralara ilk fidanları dikmek bizim önceliğimiz" dedi.

'3-5 YIL İÇİNDE TAMAMI YEŞİL OLACAK'

Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Yüzer, Adana ve Mersin'de yanan alanlar için planlamaların yapıldığını ve yakın zamanda heyet ile gölgeye gideceklerini söyledi. Yüzer, "Biz ülkemizde yangın sonrası yeniden ağaçlandırmaya karşı hazırlıklıyız. Tohum stok merkezlerimiz var. Soğuk hava depolarımızda milyarlarca tohumumuz var. Fidanlıklarda bu maksatla ürettiğimiz yüz milyonlarca fidanlarımız var. 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde de bu fidanlarımızı toprak ile kavuşturacağız. Çok geniş alanlardan bahsediyoruz, çok geniş alanlarımızı geçici olsa da kaybettik. 3-5 yıl içinde inşallah tamamını yeşil olarak göreceğiz. Biz yeni yapacağımız ağaçlandırmalarda daha nitelikli tohumlardan ürettiğimiz fidanlar ile ağaçlandırma yapacağız. O fidanlar şu anda toprak ile buluşmak için bekliyor. Geçmişte kızılçam ağaçlarının 40-50 yılda geldiği mesafeyi biz 25 yılda aynı boyda, aynı çapta oluşturacağız" diye konuştu.

'1 YIL İÇİNDE ÇİMLENECEK'

Doğal haline bırakılacak alanların ilk yağmurlardan sonra yeşillenmeye başlayacağını kaydeden Yüzer, "Doğal haline bırakacağımız bitki örtüsü, yangından sonraki ilk yağmurlardan sonra tekrar sürgün verme sureti ile yeşillenmeye başlayacaktır. İlave tohumları sahaya atacağız, bu tohumlar da 1 yıl içinde çimlenerek 3-5 yıl içinde belli bir boya ulaşarak sahanın yeşil örtü ile kaplanmasını sağlayacaktır. Dikeceğimiz fidanlar ile saha 3-5 yıl içinde yeşil örtüye bürünecektir. Ama ağaçların eski boyuna, eski formuna, ekosistemin eski haline kavuşması yıllar alacaktır. Burada sadece bitkiler yok olmadı, yaban hayatı da yok oldu. Buralarda yapacağımız ağaçlandırmada yeni ormanlar kurmak ile birlikte yaban hayatını düşünerek de ağaçlandırma yapacağız. Buraya meyveli orman ağacı türleri de dikeceğiz. Yaban hayatını da düşünerek belki uzun yılar alsa da ekosistemin eski haline kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

'YÜZDE 30 YANGINA DİRENÇLİ YAPRAKLI ORMAN AĞAÇLARI Daire Başkanı Yüzer, yanan alanlara hangi tür ağaçların dikileceğine ilişkin ise "Burası Akdeniz ekosistemi. Akdeniz ekosisteminin kendi doğal yapısı var. Kızılçam ormanları, maki bitki formasyonundaki ağaçlar var. Yeniden kuracağımız ormanlarda bizim türleri değiştirmemiz pek mümkün değil. Yeni ormanlar kurarken tamamını kızılçam ağaçları ile yeniden ağaçlandırmayacağız. Yeni yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında asgari yüzde 30 yangına dirençli yapraklı orman ağaçları kullanıyoruz. Yeni oluşturacağımız alanlarda dikeceğimiz fidanların arasında yangın emniyet şeritleri oluşturuyoruz. Bu şeritler etrafında yangına dirençli orman ağacı türleri kullanarak yangının atlamasını önlemeye çalışacağız. Biz 1 yıl süreyle hiçbir şeye dokunmaksızın beklemek gibi bir düşüncemiz yok. Buralarda doğal olarak bekleyeceğimiz alanlar da var. Bitki örtüsünü kendisinin yenilemeyeceği alanlar var, buralarda beklemenin bir anlamı yok. Yeterli tohumun olmadığı bitki örtüsünün kendini yenileyemeyeceği yerlerde yeni ağaçlandırmaları yapacağız" diye konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şaduman UNUTMAZ- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)-

Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak
Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak
Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak
Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak
Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak

Yangın, Tohum, Kasım, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan ormanlar 3 yöntemle ağaçlandırılacak - Son Dakika


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