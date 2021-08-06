Üye Girişi
Avukat İnci: "Yanan ormanlar imara açılamaz" - Son Dakika

Avukat İnci: "Yanan ormanlar imara açılamaz"

06.08.2021 09:58

Avukat İnci: "Yanan ormanlar imara açılamaz" "Terör amacıyla orman yakmanın cezası müebbet hapistir" "Bu tür orman yangınlarında orman teşkilatına güvenilmelidir" Türkiye'de devam eden orman yangınlarında 10'uncu güne girildi.

Avukat İnci: "Yanan ormanlar imara açılamaz"

"Terör amacıyla orman yakmanın cezası müebbet hapistir"

"Bu tür orman yangınlarında orman teşkilatına güvenilmelidir"

İSTANBUL - Türkiye'de devam eden orman yangınlarında 10'uncu güne girildi. Yangın bölgelerinde havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, orman yakanların ağır cezalarla karşılaşacağını belirtirken, terör amacıyla yakmanın cezasının ise müebbet hapis olduğunu söylüyor. Anayasanın 169. Maddesine göre ise, yanan ormanların yerine tekrar orman yapılması gerekiyor. Uzmanlar, orman hukukuna göre yanan ormanın imara açılamayacağını belirtiyor.

Son günlerde tüm Türkiye'yi yasa boğan orman yangınları devam ediyor. Yangın bölgelerinde havadan ve karadan söndürme işlemleri sürüyor. Orman Yüksek Mühendisi Avukat Hüseyin İnci, orman yakanların ağır cezalarla karşılaşacağını belirterek, terör örgütü veya bir terör amacıyla yakmanın cezasının ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası olduğunu söyledi.

Av. İnci, "Orman yangınlarının şu aşamadaki sebeplerinden bir tanesi insanlardır. İnsanlar olarak ormanlara sahip çıkmamız gerekiyor. İklim değişikliğinden dolayı normalin üstünde bir sıcaklık yaşıyoruz. Bu sıcaklıklardan dolayı da orman yangınlarına hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Ormanların kundaklandığı iddiasının da bulunduğunu belirten Av. İnci, "Tüm ormanların kundaklandığını söyleyemeyiz ancak birçok ormanımız kundaklandı" ifadelerini kullandı.

"Terör amacıyla orman yakmanın cezası müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıdır"

Av. İnci, sözlerine şöyle devam etti: "6831 sayılı orman kanununda, orman cezaları dört şekilde olmaktadır. Kasten orman yakanlar 10 yıldan az olmamak üzere cezalandırılır ancak bu 10 yıl alt sınırdır. Üst sınırı ise tamamen hakimin takdirindedir. Ormanları terör örgütü veya bir terör amacıyla yakmanın cezası ise müebbet hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasıdır. Burada ormanları yakan kişilerin terör örgütüyle mutlaka tespitinin yapılması gerekiyor".

"Orman yangınlarının büyük bir kısmına piknik yapılması ve ormana izmarit atılması sebep oluyor"

6831 sayılı orman kanunundaki bir diğer cezanın ihmali davranışlı olan ceza kanunu olduğunun altını çizen Av. İnci, "İhmali davranışla olan ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar çıkan en alt sınırdan olan cezadır. Bunun içine anız yakmayı, ormanlık alana izmarit atmayı ve piknikçileri koyabiliriz. Orman yangınlarının büyük bir kısmı piknik yapılması ve ormana izmarit atılması sebep oluyor diyebiliriz. Bu duruma her zaman hazırlıklı olmalıyız ve çöpleri ormandan uzaklaştırmalıyız" diye konuştu.

Ormancılığın ülkemizde geliştiğini ve orman kanunlarının çok sert bir kanuna sahip olduğunu vurgulayan Av. İnci, "Bir insan orman yakarsa ülkemizde mutlaka cezasını alır. Ceza almama gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

"Yanan ormanların yerine tekrar orman yapılması gerekir"

Av. İnci, "Anayasamızın 169. Maddesine göre, yanan ormanların yerine tekrar orman yapılması gerekir. Yanan yerler imara açılamaz. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Bazı yangınlar sonucu yanan yerlere otel ve evler yapılıyor ancak oralar ormanlık alanlar değildir, makilerdir. 6831 sayılı orman kanunlarına göre makiler orman sınırları dışında kalan arazilerdir. Yapılan birkaç örneği vardır ancak bu örneklerde orman sınırları dışındadır. Bu son dönemdeki orman yangınlarında hem anayasamızın 169. Maddesi hem de Cumhurbaşkanımızın bunu dile getirmesiyle birlikte kesinlikle imara açılamaz" açıklamalarında bulundu.

"Bu tür orman yangınlarında ormancıların dediği yapılmalıdır, orman teşkilatına güvenilmelidir"

Orman Genel Müdürlüğü'nün çok eski bir teşkilat olduğunu hatırlatan Av. İnci, "Avrupa'daki verilere göre Avrupa'nın orman yangınlarını söndürme konusunda en iyi teşkilatı orman personelimizdir. Personelimiz yaklaşık 20 bin kişiyle şuan yangın alanındadır. Binlerce gönüllü insanda onlara yardım ediyor. Orman yangınları diğer yangınlara benzemez. Bu tür orman yangınlarında ormancıların dediği yapılmalıdır, orman teşkilatına güvenilmelidir. Bu orman yangınlarında sıcaklık 200 dereceye kadar gelebiliyor. İklim koşullarından rüzgarın bir anda yer değiştirmesiyle insanlar kötü bir duruma düşebilir. Açığa çok fazla karbon gazı çıktığından bir zehirlenme söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Devam eden yangın bölgelerinde çam ağacı yerine meyve ağacı dikilemeyeceğini söyleyen Av. İnci, "Kızılçam o bölgenin binlerce yıllık türüdür. Ülkemizde en fazla meşe ormanları bulunur. İkinci sırada da kızılçam ormanları yer alır. Orman bir ekosistemdir, bu ekosistemin bozulmaması gerekir. Yanan yerlerin yerine meyve ağaçları dikilemez, meyve ağaçları dikilse dahi orası meyve bahçesinden öteye geçemez. Ormanların çok sayıda fonksiyonu vardır. Bunlar suyu tutma ve erozyonu önleme gibi fonksiyonlardır. Vatandaşlar kızılçam ormanlarının çok fazla gelir getirmediğini ve oralara zeytin ekildiği takdirde daha fazla gelirin olacağını düşünüyorlar. Bu da büyük bir yanılgıdır. Kızılçam ormanlarındaki ağaçlar yaklaşık 6 bin tür enstitüde kullanılmaktadır" dedi.

"Bu yangınlarla birlikte arıların da nesli tehlikeye girmektedir"

Av. İnci, "Özellikle Marmaris, Manavgat kızılçam ormanlarının çam balı çok meşhurdur. Bu yangınlarla birlikte arılarında nesli tehlikeye girmektedir. Oradaki çam balı da maalesef tehlikededir. Şu an oradaki arı popülasyonu yok oluyor. Kızılçam kendini yenileyen bir türdür, kozalakları yanmadığı için bir sonraki baharda ve uygun nem koşullarında fidanlar görülebiliyor. Ancak bu arılar için geçerli değildir. Oradaki arı üretimine dikkat etmek gerekiyor. Orada dikkat etmemiz gereken bir diğer husus ise su taşkınlarıdır. Ormanın bir diğer özelliği su kontrolü ve erozyondur. Ağaçlar yandığı için o bölgede yaşayan insanları sellere ve su taşkınlarına karşı uyarmak gerekiyor. Ormancılık büyük bir bilimdir. Orman yangınlarının söndürülmesi bu bilimin bir parçasıdır. Yetkililerin direktifleri dahilinde çalışmalarımıza devam etmemiz gerekir" diye konuştu.

(MFA-ACÖ-E)

Avukat İnci: Yanan ormanlar imara açılamaz
Avukat İnci: Yanan ormanlar imara açılamaz
Avukat İnci: Yanan ormanlar imara açılamaz
Avukat İnci: Yanan ormanlar imara açılamaz
Avukat İnci: Yanan ormanlar imara açılamaz
Avukat İnci: Yanan ormanlar imara açılamaz

Orman Yangınları, Türkiye, Yangın, Terör, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avukat İnci: 'Yanan ormanlar imara açılamaz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu 11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor 10:54 Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım 10:28 Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı 10:15 Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü 10:08 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü
Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı 09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı 09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı

Son Dakika Haberleri
11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
11:05 Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haber! Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
11:01 3 yıl önce büyük umutlarla atanmıştı! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, yerini yardımcısına devretti
10:54 Yeni Bakan, isim benzerliğinden gençlere eğlence oldu! Sosyal medya Mahmut Özer'in Mahmut Tuncer'le olan isim benzerliği ile çalkalanıyor
10:25 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum
10:07 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini düşürdü
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak         
11:36
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor         
11:16
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum         
10:26
İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak         
10:12
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı         
21:58
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 11:52:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avukat İnci: "Yanan ormanlar imara açılamaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement