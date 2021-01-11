Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor - Son Dakika

Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor

11.01.2021 11:11

Hatay'da, orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, "tahtacıların" elinde ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Hatay'da, orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, "tahtacıların" elinde ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Adlarını yüzlerce yıldır sürdürdükleri orman işçiliğinden alan "tahtacılar", zorlu arazi şartlarında ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağlıyor. Aileler, zorlu arazi şartlarına rağmen çadırlarda kalıp ekmek parası için ter döküyor.

Geçen ekimde İskenderun'da çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçlar, Adana ve Mersin'den gelen işçilerin elinde ekonomiye kazandırılıyor.

Sabahın erken saatlerinde adeta küle dönen ormanlara giren, aralarında kadınların da bulunduğu işçiler, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından damgalanan ağaçları motorlu testereyle kesiyor.

Yanan ağaçları devirdikten sonra belirlenen ölçülerde parçalara bölen işçiler, boylama, kesme ve soyma işlemlerinin ardından traktörlere yükleyerek istiflendiği alanlara taşıyor.

Ağaçları yeniden ülke ekonomisine kazandıran tahtacılar, bölgede yaptıkları temizleme çalışmalarıyla da alanın yeniden ağaçlandırılmasına zemin hazırlıyor.

Ormanların kadın işçisi 3 çocuk büyütüyor

İskenderun'da yanan ormanlarda çalışmak üzere Adana'dan gelen evli ve 3 çocuk annesi İlknur Akdeniz, 30 yıldır tahtacılık yaptığını söyledi.

Geçimini bu şekilde sağladığını belirten Akdeniz, ev ekonomisine katkı sunduğunu vurguladı.

Kadın olarak ormanda çalışmanın zor olduğuna değinen Akdeniz, "Görenler şaşkınlık yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde ağaç kesimine başlıyoruz, hava kararana kadar çalışıyoruz. Geçinebilmek için işimizi yapmamız gerekiyor. Çok şükür kazancımız yetiyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Üç çocuk büyüttüm. Kızım üniversite okuyor, büyük oğlum askere gidecek, küçük oğlum da üçüncü sınıfa gidiyor. Benim için sahada en zor olanı, büyük ağaçları devirmek oluyor." ifadelerini kullandı.

"Yılın 12 ayı çalışıyoruz"

Ormanlarda 35 yıldır tahtacılık yapan 50 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Erdal Geç de yanan ormanlarda çalışmak üzere Mersin'den geldiğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını aktaran Geç, tahtacılığın zor olduğunu anlattı.

Numaralandırılan ağaçları önce kestiklerini, daha sonrada boylama, kesme ve soyma işlemlerinin ardından istiflediklerini belirten Geç, "Bizde tatil diye bir şey yok. Yılın 12 ayı çalışıyoruz. Ekmeğimizi ağaçlardan çıkarıyoruz." dedi.

Tayfur Özakçıoğlu ise 10 yıldır geçimini ormandan sağladığını kaydetti.

Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor
Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor
Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor
Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor

Mersin, Adana, Çocuk, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yanan ormanlar tahtacıların zorlu mesaisiyle ağaçlandırma için hazırlanıyor - Son Dakika


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