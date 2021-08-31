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Yanan ormanlar temizleniyor - Son Dakika

Yanan ormanlar temizleniyor

31.08.2021 17:42
Yanan ormanlar temizleniyor, System.String[]

Muğla'da 11 gün süren yangınlarda en çok etkilenen Bodrum'un Mazı köyündeki orman alanlarında temizlik çalışmaları başladı.

Muğla'da 11 gün süren yangınlarda en çok etkilenen Bodrum'un Mazı köyündeki orman alanlarında temizlik çalışmaları başladı.

Bodrum Belediyesi, yangında zarar gören yerlerden en çok etkilenen Mazı Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren ve 7 kilometrelik alanda gerçekleşen çevre temizliğinde 80 poşet çöp toplandı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mazı Mahallesi Bahçekuyusu mevkiinde kurulan Bodrum Belediyesi Afet Alanları Destekleme Merkezi'nde toplanan temizlik işleri ekipleri ve gönüllüleri ile Yukarı Mazı'dan Aşağı Mazı'ya kadar olan bölgede çevre temizliği yaptı. Yangın bölgelerinin yol güzergahında gerçekleşen temizliğe, 7'den 70'e çevre gönüllüleri katıldı.

80 poşet atık çöp toplandı

Temizlik öncesi, alanda yaşanacak olası bir yangına acil müdahale edilebilecek şekilde hazırlanan Afet Alanları Destekleme Merkezi gezildi. Çevre gönüllüleri, hazırlanan konteyner yaşam alanlarını ve acil müdahale odalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, çevre farkındalığını arttırmak için uyarılarda bulundu ve şunları söyledi: "Bodrum Belediyesi, 70 çevre gönüllüsü ve Uğur Koleji öğrencileri ile beraber Afet Alanları Koordinasyon Merkezi'de toplandık. Yukarı Mazı bölgesinde temizlik faaliyetlerimiz oldu. Aşağı Mazı'da Hurma ve İnce Yalı olarak adlandırılan sahillerde, iki kol halinde temizlik yaptık. Yanan alanlarımızda çok miktarda cam kırığı ve alkol şişelerinin olduğunu gördük. Hafriyat atıklarının bulunduğunu gördük. Yine insanın doğayı vahşice kirlettiğini gördük. Toplamda 80 poşet çöp çıktı. Bunları birinci sınıf Atık Götürme Merkezi'mize götüreceğiz, orada sınıflarına göre ayıracağız. Gördük ki insanın doğaya verdiği zararı hiç kimse vermiyor. Lütfen araçlarımızdan, evlerimizden çıkardığımız atıkları doğaya atmayalım. Buraları hep yeşildi, yangından sonra bu şekilde kaldı. Bunların rehabilitesi amacı ile de biz burada etkinliklerimizi sürdüreceğiz"

Doğaya atılan atıkların yangına sebep olduğunu hatırlatan Doğan, önümüzdeki günlerde de Dereköy yangınından kalan atıkların toplanacağını sözlerine ekledi.

Yukarı Mazı'dan başlayan çevre temizliğinde yol kenarlarına araçlardan atılan maskeden içecek kutularına, plastik atıklardan cam şişelere kadar birçok farklı atık toplandı. Toplanan 80 poşet atık Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan birinci sınıf merkeze götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı.

Yangın alanında, yanan ağaçların altında yeşeren fidanları fark eden çevre gönüllüleri, umutların yeşerdiği o görüntüleri cep telefonları ile kaydetti.

(Eren Ayhan/İHA)

Yanan ormanlar temizleniyor
Yanan ormanlar temizleniyor
Yanan ormanlar temizleniyor
Yanan ormanlar temizleniyor
Yanan ormanlar temizleniyor
Yanan ormanlar temizleniyor
Yanan ormanlar temizleniyor

Bodrum, Yangın, Muğla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanan ormanlar temizleniyor - Son Dakika


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