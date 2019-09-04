Son Dakika Haberleri: Yanan ormanlara bir destek te İnteryağ'dan
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Yanan ormanlara bir destek te İnteryağ'dan

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Ağustos ayı içinde ülke genelinde üç yüz civarında orman yangını çıktı. Çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan küle döndü.

Yanan ormanlara bir destek te İnteryağ'dan, System.String[]

İzmir'de yanan bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için bir araya gelen İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birlikleri 'Doğaya Destek Ol' sloganıyla fidan bağışı kampanyası başlattı.

Yanan bölgeleri yeşillendirmek isteyen İnteryağ da bu kampanya ya destek vermek için harekete geçti. Torbalı Ayrancılar mevkiinde yeşillendirme çalışması kapmasında Ege Orman Vakfı'na 5 bin fidan sözü veren İnteryağ, müşterilerinin adlarına fidan bağışında bulunacak. Sivil toplum kuruluşlarının yanısıra herkesin bu yeşillendirme kampanyalarına katılması için çağrıda bulunan İnteryağ Genel Müdür'ü Necati Yılmaz, "Kentimizin tekrar yeşillendirilmesi için biz ve tüm iş ortaklarımız elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeşilin sadece yetiştirilmesi için değil yaşatılması için de özen göstermeliyiz" dedi.

İnteryağ'a bu projesinde iş ortakları Shell Madeni Yağlar'ın, Quaker Houghton Türkiye'nin ve Kemetyl Kimya'nın da projenin destekçisi olduğunu belirten Genel Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz ise "İş ortaklarımıza da kampanyamıza göstermiş oldukları yoğun ilgi ve destek için teşekkür ederiz" dedi.

İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:41 Kaynak: Bültenler
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