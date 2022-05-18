Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje

18.05.2022 09:44
Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje

Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje Geçen yıl yaşanan yangınlar nedeniyle bin 222 fidan diktiler 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler: "Ormanlar yurdumuzun süsüdür, geleceğimizin gücüdür" Türkiye'nin farkı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından...

Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje

Geçen yıl yaşanan yangınlar nedeniyle bin 222 fidan diktiler

222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler:

"Ormanlar yurdumuzun süsüdür, geleceğimizin gücüdür"

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin farkı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının ardından ağaç popülasyonunun azalması nedeniyle harekete geçen motosiklet tutkunları, Eskişehir'de bin 222 fidandan oluşan hatıra ormanı kurdu.

Geçen yıl Türkiye'deki farklı alanlarda yaşanan yangınlar nedeniyle binlerce dekarlık ormanlık arazi zarar görmüştü. Yangının etkisiyle küle dönen bazı alanlarda temizlik faaliyetleriyle birlikte yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Eskişehir 222 Motosiklet Derneği, meydana gelen yangınların olumsuz etkilerini bir nebze de olsa azaltmak için bir proje hazırladı. Dernek üyeleri ve çocuklarının katılımıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen alana bin 222 adet çam fidanı dikildi. Türkiye'deki farklı motosiklet dernekleriyle de iletişim halinde olduklarını ve benzer projeler hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dernek Başkanı Gürkan Güler, farklı türlere ait daha fazla fidanı toprakla buluşturmak istediklerini vurguladı.

"İnşallah gelecek nesillere bu ağaçların altında gölgelenmek, temiz havadan faydalanmak nasip olur"

Düzenlenen fidan dikim etkinliği hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, "2021 yılı temmuz ayında Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere yurt genelinde orman yangınlarımız olmuştu. Bu orman yangınlarında derneğimiz yangın bölgelerine yardım yapmıştı. O zamanlar kendi kendimize söz vermiştik. Orman Genel Müdürlüğü'nden bize yer tahsis edilmesini, yanan ormanların yerine yeni bir orman yapmayı istemiştik. Eskişehir'e bin 222 adet fidanı bütün motosiklet sürücüleri ve arkadaşlarımızla birlikte bölgemize diktik. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye genelindeki diğer derneklerle de görüşüyoruz. Onlar da böyle projeler yapacaklar. Motosikletçiler olarak herkes kendi bölgesinde Orman Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü alanlarda bu projeler yayılacaktır. Sloganımız şu: 'Ormanlar yurdumuzun süsüdür, geleceğimizin gücüdür'. İnşallah gelecek nesillere bu ağaçların altında gölgelenmek, temiz havadan faydalanmak nasip olur" dedi.

Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje
Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje
Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje
Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje
YORUMLAR
500
Cifci Wing Tsun Organizasyonu Dünya Şef Antrenörü seminer için Türkiye'de Cifci Wing Tsun Organizasyonu Dünya Şef Antrenörü seminer için Türkiye'de Anadolu Üniversitesi PDR Merkezi Rektör Erdal'ın katılımıyla açıldı Anadolu Üniversitesi PDR Merkezi Rektör Erdal'ın katılımıyla açıldı
Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Motosiklet, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
09:36 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi?
09:30 Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü
09:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!
09:26 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla tuzağa düşen Kadir kurtulabildi mi?
09:24 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:49:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yanan ormanların anısına motosiklet tutkunlarından anlamlı proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement