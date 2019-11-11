Son Dakika Haberleri: Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi
Son Dakika Güncel Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi

6 saat önce

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, 'ay- yıldız' şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidan dikildi.

Yanan ormanlık alana 'ay yıldızlı' projeyle 35 bin fidan dikildi, System.String[]

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında geçen yıl çıkan yangında zarar gören alana, 'ay- yıldız' şeklinde oluşturulan projeyle 35 bin fidan dikildi.

Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 25 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, zarar gören bölgeyi yeniden düzenleyip fidan dikimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleriyle ay-yıldız şekli oluşturuldu. Bölgedeki fidan dikimine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Osman Epsileli, Koyulhisar Orman İşletme Müdürü Abdullah Sarıkaya ile ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve halk katıldı.


Koyulhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:07 Kaynak: DHA
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