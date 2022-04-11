Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi - Son Dakika
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Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi

11.04.2022 10:35

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar tohum ekme ve fidan dikme projeleri ile yeşillendirilirken, bir yandan da doğal olarak yetişen ve endemik bitki olan dağ laleleri (Tulipa armena) ile renklenmeye başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar tohum ekme ve fidan dikme projeleri ile yeşillendirilirken, bir yandan da doğal olarak yetişen ve endemik bitki olan dağ laleleri (Tulipa armena) ile renklenmeye başladı.

İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde, yanan kızılçam ağaçlarının kesilmesinin ardından, bölgede ilk kez endemik bitki olan dağ laleleri görülmeye başlandı. Baharla birlikte yanan ağaç kütükleri arasında doğaya farklı bir renk katan dağ laleleri, adeta renk cümbüşü yaşatıyor. Bölgede yangın sonrası ilk defa görülen endemik bitki dağ laleleri doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yeşilovacık Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında 3 bin hektar ormanlık alan zarar görmüş ve sonrasında temizlik çalışmaları yapılmıştı. Yanan alanlara ise Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce şu ana kadar 12 ton kızılçam tohumu ile diğer türlerden yaklaşık 200 milyon adet tohum sahaya atıldı. Dikim yoluyla ise ağırlıklı olarak 21 bin adet kızılçam olmak üzere 200 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Yeniden orman tesisi ve ağaçlandırma çalışmalarında, yangından etkilenen yerleşim yerlerinin etrafında, yangına dirençli türler olan 90 bin adet keçiboynuzu, 6 bin adet badem, 34 bin adet servi, 10 bin adet fıstıkçamı, 10 bin adet zakkum gibi gelir getirici türlerin dikimlerinin yapıldığı bildirildi.

Fotoğraf tutkunu Murat Pancar ise yanan ormanlık alanlarında çıkan dağ lalelerinin doğaya ayrı bir güzellik kattığını kendilerinin de bu güzelliği çektiklerini belirtti.

(Murat Şengi/ İHA)

Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi
Yanan ormanlık alanlar dağ laleleri ile renklendi

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Kaynak: İHA

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