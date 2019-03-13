Son Dakika Haberleri: Yanan Otel Odasını Çekebilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

Yanan Otel Odasını Çekebilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar

1 saat önce

Siirt'te bir otelde çıkan yangında çay bahçesinde oturan vatandaşlar yangını telefona çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Yanan Otel Odasını Çekebilmek İçin Birbirleriyle Yarıştılar, System.String[]
Siirt'te bir otelde çıkan yangında çay bahçesinde oturan vatandaşlar yangını telefona çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlar Caddesinde bir otelin odasında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otel odası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çay bahçesinde oturan vatandaşlar yangını telefonla çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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