YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI - Son Dakika
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YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

03.05.2022 10:57

YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADICengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA) - ÜMRANİYE'de park halindekyen yanmaya başlayan otomobil, hareket ederek, gecekonduya çarptı.

YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA) - ÜMRANİYE'de park halindekyen yanmaya başlayan otomobil, hareket ederek, gecekonduya çarptı. Korku ve paniğe kapılan evdekiler, çevredekiler tarafından dışarıya çıkarıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil hurdaya döndü.

İnkılap Mahallesi Nane Sokakta saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki 35 MB 1084 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı. Yangını görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

"YANAN OTOMOBİL HAREKET ETTİ"

Alevlerin sardığı otomobil teknik arıza nedeniyle hareket ederek bir gecekonduya çarptı. Çevredekilerin yardımıyla gecekonduda yaşayan çocuklu aile dışarı çıkarılarak, güvenli bir yere götürüldü. Büyük korku ve panik yaşayan ev sahibi kadın ağladı.

Görgü tanığı Orhan Gök "Hastaneye gidiyordum, otomobilin yandığını gördüm. Otomobil bir anda hareket etti ve bir eve doğru ilerledi. Önce kornaya bastım, daha sonra da çevredeki evlerin zillerine basarak insanları uyarmaya çalıştım. Otomobilin sürücüsü yoktu, yangın çıktıktan sonra hareket etti" dedi. Bir diğer görgü tanığı ise "Geldiğimizde araba yanıyordu, hareket etmiş. Gecekonduda yaşayan çocuklu aileyi arka kısımdan dışarı çıkardık. İtfaiye geldi söndürdü otomobili" diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil tamamen yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
YANAN OTOMOBİL GECEKONDUYA ÇARPTI; EVDEKİLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

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Kaynak: DHA

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